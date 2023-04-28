Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась очередная группа военнослужащих

Сегодня в Уфе проводили группу бойцов, которые после двухнедельного отпуска возвращаются на передовую. Сегодня для отправки в зону СВО они собрались на площади возле «Уфа-Арены». Провожали бойцов не только родные и близкие.
По традиции организовали официальную церемонию. У ребят боевой настрой, они возвращаются на передовую вдохновленные после встреч с родными. В отпуске постарались сделать важные дела: кто-то начал строительные работы, другие занимались здоровьем родителей, а кто-то женился. Во время проводов вице-премьер поздравил молодоженов.
В республике участникам СВО и их семьям оказывают поддержку. Регулярно отправляют гуманитарную помощь на передовую. Социальные льготы предусмотрены родным и близким бойцов.