Банда из четырех уфимцев похитила мужчину за украденные 90 тысяч рублей

В Уфе четверо мужчин избили и похитили человека. Банда вывезла пострадавшего в гараж за городом, где требовала вернуть им похищенные деньги в размере 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Однако результата похищение и избиение не дало. Тогда уфимцы перевезли мужчину в город и оставили его запертым в квартире.
Воспользовавшись моментом, потерпевший по телефону сообщил отцу о своем местонахождении. Папа помог выбраться сыну, выломав решетку окна на первом этаже квартиры.
Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.