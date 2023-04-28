В Уфе пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи

В Уфе начались поиски 16-летнего Матвея Радченко. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательной организация «БашРегионСпас».
Сегодня, 28 апреля, он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Мальчик нуждается в медицинской помощи.
Приметы Матвея: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, пышные, глаза серо-голубые. Был одет в красную куртку с широкой черной полосой снизу, сини джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8 937 3 102 112 либо 112.