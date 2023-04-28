В Уфе пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи

В Уфе начались поиски 16-летнего Матвея Радченко. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательной организация «БашРегионСпас».

Сегодня, 28 апреля, он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Мальчик нуждается в медицинской помощи.