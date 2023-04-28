Минземимущество Башкирии направило в бюджет 13,5 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2021 году
Минземимущество за прошлый год пополнило бюджет
республики на сумму почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Это 13,5 млрд
рублей. Итоги работы за 2022 озвучила на пресс-конференции министр земельных и
имущественных отношений республики Наталья Полянская.
Глава
ведомства подчеркнула, что в разы увеличилось количество торгов по земельным
участкам. Было проведено более 1700 процедур. Министерство преследует цель
введения земель в оборот. Для предпринимателей создаются преференции, чтобы те
были заинтересованы в выкупе земельных участков. Тем самым создаётся
налогооблагаемая база, получена доходная часть и обрабатывается земля.
Работа
по инвентаризации земель ведется, в этом году приступаем к инвентаризации
земель для сельхозназначения. Будет продолжена программа цифровизации. 26 услуг
в 2022 году были переведены в цифру. Если в 2020 году в электронном виде было
подано 0 заявлений, то в 2021 – 32 тысячи, в 2022 году мы закрыли практически
70 тысяч заявлений. Это говорит о том, что людям удобнее подавать заявления в
электронном виде.
Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Также ведомство сейчас занимается подбором
земельного массива в трех районах республики для выделения участков многодетным
семьям и семьям, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Сейчас
можно предоставлять участки только с инфраструктурой, то есть должно быть
подведение инженерных коммуникаций, дорога, а не просто участок в поле.
Разумеется, продолжит действовать и альтернативная мера поддержки —
предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. К
слову, она пользуется в республике очень большим спросом.
Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан