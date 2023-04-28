Минземимущество Башкирии направило в бюджет 13,5 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2021 году

Минземимущество за прошлый год пополнило бюджет республики на сумму почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Это 13,5 млрд рублей. Итоги работы за 2022 озвучила на пресс-конференции министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

 Глава ведомства подчеркнула, что в разы увеличилось количество торгов по земельным участкам. Было проведено более 1700 процедур. Министерство преследует цель введения земель в оборот. Для предпринимателей создаются преференции, чтобы те были заинтересованы в выкупе земельных участков. Тем самым создаётся налогооблагаемая база, получена доходная часть и обрабатывается земля.

Работа по инвентаризации земель ведется, в этом году приступаем к инвентаризации земель для сельхозназначения. Будет продолжена программа цифровизации. 26 услуг в 2022 году были переведены в цифру. Если в 2020 году в электронном виде было подано 0 заявлений, то в 2021 – 32 тысячи, в 2022 году мы закрыли практически 70 тысяч заявлений. Это говорит о том, что людям удобнее подавать заявления в электронном виде.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Также ведомство сейчас занимается подбором земельного массива в трех районах республики для выделения участков многодетным семьям и семьям, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сейчас можно предоставлять участки только с инфраструктурой, то есть должно быть подведение инженерных коммуникаций, дорога, а не просто участок в поле. Разумеется, продолжит действовать и альтернативная мера поддержки — предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. К слову, она пользуется в республике очень большим спросом.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии