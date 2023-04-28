Минземимущество Башкирии направило в бюджет 13,5 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2021 году

Работа по инвентаризации земель ведется, в этом году приступаем к инвентаризации земель для сельхозназначения. Будет продолжена программа цифровизации. 26 услуг в 2022 году были переведены в цифру. Если в 2020 году в электронном виде было подано 0 заявлений, то в 2021 – 32 тысячи, в 2022 году мы закрыли практически 70 тысяч заявлений. Это говорит о том, что людям удобнее подавать заявления в электронном виде.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан