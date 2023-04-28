КХЛ определила победителей конкурса телевещателей

Континентальная хоккейная лига определила победителей конкурса телевещателей по итогам нынешнего сезона. Необходимо было создать и использовать в трансляциях матчей КХЛ качественные и креативные материалы.

В конкурсе приняло участие десять телекомпаний. По его итогам отметили работу нашего телеканала. Так, в номинации «Самая интересная студия» первое место – у БСТ. Второе место республиканский телеканал занял за «Самое креативное представление шайб» и «Самое интересное интервью». Специальный приз от департамента судейства «За самые проработанные и качественные повторы» отдали также уфимской бригаде режиссеров.