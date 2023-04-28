В Башкирии продолжают курсировать «Поезда здоровья»

Курсирование "Поездов здоровье" в основном направлено на осмотр жителей отдаленных сел и деревень. Жители смогут обратиться к терапевту, хирургу, стоматологу, эндокринологу, неврологу, гинекологу, сдать кровь на анализ, пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, УЗИ, привиться.

Жители отдаленных районов рады возможности проверить свое здоровье. Особенно это важно для инвалидов и пожилых людей, у которых не всегда есть физическая возможность пройти полноценное обследование.