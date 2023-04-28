В Уфе отремонтируют дорогу по улице Демьяна Бедного

В башкирской столице с 11 мая стартует ремонт улицы Демьяна Бедного в Демском районе. Работы по ремонту пройдут на участке протяженностью 1,5 км от улицы Глазовской до пересечения с транспортной развязкой.
Завершить все работы планируется на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. В период ремонтных работ движение будет ограничено.
По информации мэрии города, на участке полностью обновят асфальтовое покрытие, возведут обочины и бортовые камни, обновят основания из ПГС и щебня. На последнем этапе дорожные рабочие нанесут горизонтальную дорожной разметку.