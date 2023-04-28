В Башкирии с 30 апреля введут ограничение на посещение лесов из-за высокой пожароопасности

До двух миллионов рублей штрафа могут получить юридические лица за неосторожное обращение с огнём, которое приведет к лесному пожару. В связи с высокой пожароопасностью в республике принимаются соответствующие меры. С 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов и въезда на их территорию на автотранспорте. Сегодня съемочная группа телеканала БСТ вместе с представителями регионального Минлесхоза совершили авиационное патрулирование над территорией нескольких районов республики.

Может не суперсовременный, но проверенный временем. Главное, что самолёт Ан-2 позволяет с высоты 1200 метров оперативно обнаружить очаги возгорания и своевременно на них среагировать. В связи с высоким классом пожарной опасности на территории региона организовано авиапатрулирование земель лесного фонда.

Аэропорт «Уфа» – Зилаир и обратно по воздуху домой. В общей сложности предстоит облететь порядка 900 километров. На борту специалисты Минлесхоза республики и в этот раз журналисты. Основная цель – провести авиаразведку районов Зауралья, богатых древесиной. К счастью, в лесу возгораний не обнаружено. Но на других территориях все же без огня не обошлось. В Уфимском районе с воздуха обнаружили два очага возгорания травы, в Бурзянском задымилась свалка. Защитники леса сразу же передают информацию в свою диспетчерскую, ведь огонь может перекинуться в зону их ответственности. Учитывая сухую ветреную погоду, риски пожаров возрастают в разы.

Из-за высокой пожароопасности с 30 апреля по 15 мая в республике вводится ограничение на посещение лесов и въезда в них автотранспорта. В выходные и праздники, как обещают синоптики, будет тепло и ветрено. Разведение костров в такую погоду – дополнительный риск. Патрулировать на местности будут более 800 групп, сформированных из специалистов различных ведомств. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят серьезные штрафы.

Если неосторожное обращение с огнем привело к пожару, гражданин может получить до 60 тысяч рублей штрафа, а юридическое лицо – до двух миллионов рублей. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан