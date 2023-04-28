В Башкирии работников скорой помощи наградили в профессиональный праздник

Сегодня – День работника скорой помощи, который отметили и в Уфе. Министр здравоохранения Башкортостана вручил почётные грамоты и благодарственные письма.

Награды получили порядка 100 сотрудников медстанции. Сейчас в республике работают более 300 тысяч врачей, фельдшеров, медсестёр и водителей автомобилей скорой медпомощи.