В Москве прошел конкурс «Башкирская краса»

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе состоялся конкурс красоты «Башкирская краса Москвы – 2023». За победу боролись 10 претенденток. Все они имеют башкирские корни и связаны с Башкортостаном.
Девушки демонстрировали свои умения в традиционных башкирских ремеслах, исполняли национальные танцы и песни, участвовали в конкурсных заданиях. Обладательницей гран-при стала Айсылу Ишбаева из Уфы. Помимо большого количества подарков, ей вручили национальный головной убор кашмау.