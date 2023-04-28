В Уфе пройдут открытые республиканские соревнования по дрифту

Завтра в Уфе состоятся открытые республиканские соревнования по дрифту. Это дисциплина в автоспорте, которая подразумевает скоростное прохождение сложных виражей с использованием управляемого заноса. Но всему этому предшествует большая подготовка: от ремонта автомобиля до тренировочных заездов.

Так ведется подготовка к соревнованиям по дрифту. В гараже три пилота и споттер, он же автомеханик. И две машины, которые и нужно доработать перед стартом на гоночной трассе. В гараже используется все свободное пространство. Каждый угол здесь почти как мини-автомастерская. С одной стороны зона для работ с электрикой, с другой – сварочный пост.

Впервые в этом сезоне в летнем дрифте попробует себя Анастасия Тарасенко. Вообще девушка в этом спорте – большая редкость. Ветеринар в душе, кинолог по образованию. Но все-таки четырехлапых любимцев ей заменили четырехколесные. Ее машину собирали полтора года, испытали зимой, а на первой же летней тренировке автомобиль разбили. История этой тридцатки, как любя называет ее владелица Анастасия Тарасенко, оказалась короткой, но яркой по меркам длительности жизни машин в автоспорте. Здесь они практически одноразового использования. Вообще авария для автовладельцев – не повод для грусти, а скорее образ жизни.