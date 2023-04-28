В Уфе прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу

Соревнования столь высокого уровня по этому виду единоборств в столице Башкортостана организовали впервые. Для участия в турнире приехали представители 22 регионов страны.

Одним из главных событий всероссийского турнира в Уфе стала схватка по пара-джиу-джитсу. Как утверждают организаторы, это первый подобный опыт в истории России. Ильдар Ишбулатов из Уфы вдохновился бразильским спортсменом Фабрисио Вердумом в 2010-м, после его победы над Федором Емельяненко. С тех пор его не покидала мечта заняться джиу-джитсу.

У меня, конечно, были сомнения, получится у меня это или нет из-за моих особенностей. Ильдар Ишбулатов, победитель всероссийского турнира по джиу-джитсу

Сомнения удалось преодолеть, и в 2018-м Ильдар пришел в школу Jungle BJJ. После нескольких лет тренировок он на глазах многочисленных зрителей одержал победу над другим параспортсменом Виталием Гриценюком из Оренбурга.

309 участников, более двух десятков регионов страны. Для развития джиу-джитсу в Башкортостане турнир стал знаковым. Схватки проходили в разделах не-ваза, или борьба лежа.

В джиу-джитсу есть раздел файтинг, или бои, и дуо-систем. К сожалению, у нас спортсмены в этих разделах не заявились. Поэтому у нас только раздел не-ваза. Булат Атласов, президент федерации джиу-джитсу Республики Башкортостан

В джиу-джитсу принципиальное значение имеет судейство. От решений рефери зачастую зависит исход схватки. В столице республики удалось собрать не только сильных спортсменов, но и авторитетный судейский состав.

Собрали максимально компетентный судейский состав, насколько это было возможно. Я вижу тут ребят, которые являются призерами чемпионата России по джиу-джитсу. Роман Букреев, главный судья соревнований /Тольятти/