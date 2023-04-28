В Уфе прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу

Соревнования столь высокого уровня по этому виду единоборств в столице Башкортостана организовали впервые. Для участия в турнире приехали представители 22 регионов страны.

Одним из главных событий всероссийского турнира в Уфе стала схватка по пара-джиу-джитсу. Как утверждают организаторы, это первый подобный опыт в истории России. Ильдар Ишбулатов из Уфы вдохновился бразильским спортсменом Фабрисио Вердумом в 2010-м, после его победы над Федором Емельяненко. С тех пор его не покидала мечта заняться джиу-джитсу.

У меня, конечно, были сомнения, получится у меня это или нет из-за моих особенностей.

Ильдар Ишбулатов, победитель всероссийского турнира по джиу-джитсу

Сомнения удалось преодолеть, и в 2018-м Ильдар пришел в школу Jungle BJJ. После нескольких лет тренировок он на глазах многочисленных зрителей одержал победу над другим параспортсменом Виталием Гриценюком из Оренбурга.

Фото №1 - В Уфе прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу

309 участников, более двух десятков регионов страны. Для развития джиу-джитсу в Башкортостане турнир стал знаковым. Схватки проходили в разделах не-ваза, или борьба лежа.

В джиу-джитсу есть раздел файтинг, или бои, и дуо-систем. К сожалению, у нас спортсмены в этих разделах не заявились. Поэтому у нас только раздел не-ваза.

Булат Атласов, президент федерации джиу-джитсу Республики Башкортостан
Пенальти

В джиу-джитсу принципиальное значение имеет судейство. От решений рефери зачастую зависит исход схватки. В столице республики удалось собрать не только сильных спортсменов, но и авторитетный судейский состав.

Собрали максимально компетентный судейский состав, насколько это было возможно. Я вижу тут ребят, которые являются призерами чемпионата России по джиу-джитсу.

Роман Букреев, главный судья соревнований /Тольятти/

Помимо детских категорий, лучших также определяли в разделе «Мастерс» – для тех, кому исполнилось больше 35 лет. Победители всероссийского турнира в Уфе могли получить звание мастера спорта по джиу-джитсу.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ