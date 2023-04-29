Радий Хабиров дал старт акции «Сад памяти»

Сегодня проходит, наверное, одна из самых красивых и важных акций в нашей республике – «Сад памяти». Цель этой международной акции – чтобы мы за эти годы высадили 27 млн деревьев. Каждое из них – в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне жителей Советского Союза. Кроме того, мы решаем очень важную для нас задачу. После себя мы должны оставить больше лесов, чем было до нас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан