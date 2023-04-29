Радий Хабиров дал старт акции «Сад памяти»

700 тысяч саженцев высадят весной в Башкортостане в рамках «Сада памяти». Центральной площадкой акции в этом году стала территория вблизи мавзолея Тура-хана в Чишминском районе, где в будущем хотят создать Евразийский музей кочевых цивилизаций. Сегодня там высадили более одной тысячи молодых берёз. Участие в закладке «Сада памяти» принимал и Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров обсудил на месте планы по развитию инфраструктуры вокруг памятника истории времен Средневековья.
В 12 километрах от Чишмов между деревнями Верхние и Нижние Термы возвышается мавзолей Тура-хана. Это памятник архитектуры, датируемый 14-15 веком. Место притяжения туристов и почитаемый объект среди местного населения.
Именно здесь в будущем хотят создать Евразийский музей кочевых цивилизаций. С планами по развитию территории вокруг мавзолея ознакомился сегодня Глава республики Радий Хабиров. Уже в этом году должны начать строить визит-центр «Тура-хан» площадью 550 кв. м. Там расположится мини-экспозиция с артефактами, лекционный амфетеатр, кафе, детская зона и смотровая площадка.
Радий Хабиров осмотрел сегодня и площадку будущего Центра башкирской лошади с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней и другими этно-историческими площадками. Также Глава республики ознакомился с проектом строительства спа-отеля «Кочевник». Санаторный комплекс, включающий водо-, грязе-, кумысолечение, иппотерапию, спа-процедуры, спортивные площадки должен привлечь внимание туристов. Руководитель региона поручил начать проектирование комплекса уже в этом году и выделить для этого необходимые средства.
Принял участие Глава республики сегодня и во всероссийской акции «Сад памяти». Центральной площадкой масштабного события в Башкортостане в этом году стала как раз территория вблизи мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.
Более одной тысячи берез высадили в рамках «Сада памяти» рядом с мавзолеем Тура-Хана. Акция в республике стала доброй традицией. В ней активно участвуют школьники, юнармейцы, кадеты, волонтеры. Башкортостан таким образом со всей страной чтит память предков.
В этом году мероприятие обрело новый смысл и будет проводиться в поддержку всех героев, защищающих честь и достоинство нашей страны в настоящее время.
Радий Хабиров пообщался в Чишминском районе и с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО. Глава республики поинтересовался, оказывается ли им поддержка от государства и какая еще нужна помощь от республики.
Акция» Сад памяти» проводится в стране в четвёртый раз. Так, за предыдущие три года в Башкортостане высадили более 3 миллионов деревьев. В этом году к ним прибавятся ещё порядка 700 тысяч лесных насаждений.
В стороне от акции не остался и прославленный выходец из Чишминского района Риф Сахабутдинов. Заслуженный военный летчик, генерал-майор и Герой России, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, приехал поддержать земляков.
Этот день для чишминцев стал насыщен событиями. Радий Хабиров вместе с Рифом Сахабутдиновым приняли участие в открытии памятника боевому вертолету Ми-24 в районном центре. Именно на таких винтокрылых машинах более 30 лет летал Герой России.
В парке Победы руководитель региона также ознакомился с благоустройством территории. Его проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В планах – обустроить тротуары и велодорожки, облагородить входную группу, установить архитектурные сооружения. В завершение рабочей поездки по Чишминскому району Радий Хабиров осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа местной детско-юношеской спортивной школы.