Радий Хабиров дал старт акции «Сад памяти»

700 тысяч саженцев высадят весной в Башкортостане в рамках «Сада памяти». Центральной площадкой акции в этом году стала территория вблизи мавзолея Тура-хана в Чишминском районе, где в будущем хотят создать Евразийский музей кочевых цивилизаций. Сегодня там высадили более одной тысячи молодых берёз. Участие в закладке «Сада памяти» принимал и Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров обсудил на месте планы по развитию инфраструктуры вокруг памятника истории времен Средневековья.

В 12 километрах от Чишмов между деревнями Верхние и Нижние Термы возвышается мавзолей Тура-хана. Это памятник архитектуры, датируемый 14-15 веком. Место притяжения туристов и почитаемый объект среди местного населения. 

Именно здесь в будущем хотят создать Евразийский музей кочевых цивилизаций. С планами по развитию территории вокруг мавзолея ознакомился сегодня Глава республики Радий Хабиров. Уже в этом году должны начать строить визит-центр «Тура-хан» площадью 550 кв. м. Там расположится мини-экспозиция с артефактами, лекционный амфетеатр, кафе, детская зона и смотровая площадка.

Радий Хабиров осмотрел сегодня и площадку будущего Центра башкирской лошади с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней и другими этно-историческими площадками. Также Глава республики ознакомился с проектом строительства спа-отеля «Кочевник». Санаторный комплекс, включающий водо-, грязе-, кумысолечение, иппотерапию, спа-процедуры, спортивные площадки должен привлечь внимание туристов. Руководитель региона поручил начать проектирование комплекса уже в этом году и выделить для этого необходимые средства.

Ещё один этап – мавзолей Тура-хана. Мы продолжим научные исследования и раскопки. Они дают всё больше интересной информации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Принял участие Глава республики сегодня и во всероссийской акции «Сад памяти». Центральной площадкой масштабного события в Башкортостане в этом году стала как раз территория вблизи мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.

Сегодня проходит, наверное, одна из самых красивых и важных акций в нашей республике – «Сад памяти». Цель этой международной акции – чтобы мы за эти годы высадили 27 млн деревьев. Каждое из них – в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне жителей Советского Союза. Кроме того, мы решаем очень важную для нас задачу. После себя мы должны оставить больше лесов, чем было до нас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более одной тысячи берез высадили в рамках «Сада памяти» рядом с мавзолеем Тура-Хана. Акция в республике стала доброй традицией. В ней активно участвуют школьники, юнармейцы, кадеты, волонтеры. Башкортостан таким образом со всей страной чтит память предков.

В этом году мероприятие обрело новый смысл и будет проводиться в поддержку всех героев, защищающих честь и достоинство нашей страны в настоящее время.

Радий Хабиров пообщался в Чишминском районе и с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО. Глава республики поинтересовался, оказывается ли им поддержка от государства и какая еще нужна помощь от республики.

Акция» Сад памяти» проводится в стране в четвёртый раз. Так, за предыдущие три года в Башкортостане высадили более 3 миллионов деревьев. В этом году к ним прибавятся ещё порядка 700 тысяч лесных насаждений.

В стороне от акции не остался и прославленный выходец из  Чишминского района Риф Сахабутдинов. Заслуженный военный летчик, генерал-майор и Герой России, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, приехал поддержать земляков.

Фото №1 - Радий Хабиров дал старт акции «Сад памяти»
Уфимская волна

Этот день для чишминцев стал насыщен событиями. Радий Хабиров вместе с Рифом Сахабутдиновым приняли участие в открытии памятника боевому вертолету Ми-24 в районном центре. Именно на таких винтокрылых машинах более 30 лет летал Герой России.

Сегодня мы открываем долгожданный для чишминцев памятник боевому вертолёту. Это всё стало возможным благодаря нашему земляку Рифу Сахабутдинову. Он – настоящий воин, Герой России, ас-вертолётчик. Это для нас большая честь. Хочу вас, Риф Раисович, поблагодарить за эту инициативу. Спасибо, что помните родную землю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В парке Победы руководитель региона также ознакомился с благоустройством   территории. Его проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В планах – обустроить тротуары и велодорожки, облагородить входную группу, установить архитектурные сооружения. В завершение рабочей поездки по Чишминскому району Радий Хабиров осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа местной детско-юношеской спортивной школы.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ