В Башкирии сев яровых культур завершен на площади более 650 тысяч гектаров

Это почти треть от запланированного объема. В некоторых районах хозяйства вышли на финишную прямую. Помимо зерновых, технических, масличных культур, аграрии региона активно сеют и зернобобовые. В Дуванском районе сейчас активная фаза посадки гороха.

Мощным потоком гранулированные удобрения загружаются в приемник и по воздуховоду – в отделение бункера. Во втором – семена гороха. Розоватый цвет говорит о том, что они уже прошли обработку и протравливание. После загрузки механизаторы выставляют норму высева. На 1 гектар он составляет 260 килограммов семян и 100 килограммов удобрений. Весна на северо-востоке в этом году ранняя.

На гороховом поле работают два посевных комплекса. По соседству два других комплекса сеют пшеницу. На сельскохозяйственном предприятии «Рассвет» горячая пора. Площади хозяйства более 8 тысяч гектаров, львиную долю занимают яровые культуры.

Сроком окончания ярового сева аграрии ставят конец мая. К слову, внимание в хозяйстве уделяют и озимым культурам.

Посевная площадь в районе – почти 59 тысячи гектаров. Большую часть занимают зерновые и зернобобовые, есть и изменения в структуре полей.