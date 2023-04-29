В Башкирии вспоминают одного из организаторов восстания в Бухенвальде Баки Назирова

В годы Великой Отечественной войны уроженец Архангельского района Баки Назиров после ранения попал в немецкий плен и долгое время провёл в концлагере Бухенвальд. За годы его существования через него прошли около 239 тысяч человек. Над заключенными, которые содержались в невыносимых условиях, проводились медицинские эксперименты. 65 тысяч из них были замучены насмерть. Но Баки Гатаулловичу было суждено вернуться домой.

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины из Архангельского района отправились более 6000 человек, половина из которых пали смертью храбрых. К сожалению, до сегодняшнего дня не дожили и те, кто вернулся домой с победой. Но память о них земляки хранят в школьных музеях, книгах, названиях улиц, парках и скверах.

Рядом находится ЗАГС, молодожены приходят сюда фотографироваться, возложить цветы, вечером молодежь тут время проводит. Кадир Зулкарнаев, учитель школы №2 с. Архангельское

С первых классов о своих земляках-фронтовиках знают ученики. Во многих школах открыты военные музеи. В селе Благовещенка он посвящён четверым Героям Советского Союза и Назирову Баки Гатаулловичу. Он воевал с 41 года, возглавлял полк, проявил себя способным командиром при штурмах, награждён Орденом Красного Знамени. В 42-м при прорыве из окружения попал в плен, будучи тяжело раненным в грудь. После лазарета и неудачного побега из карцера его отправили в концлагерь Бухенвальд, в котором полковник сразу же примкнул к антифашистскому сопротивлению.

В конечном итоге их набралось довольно много. Были лица, которые говорили на разных языках, потому что это был интернациональный лагерь. С завода, на котором их заставляли работать, они тайком выносили материалы, смогли сделать себе оружие. Кафия Хисматуллина, руководитель школьного музея с. Благовещенка

Кроме оружия, собрали и радиостанцию, с помощью которой общались между собой и пытались передать сообщения союзникам. Восстание началось в 15 часов 11 апреля со штурма сторожевых вышек. Узники действовали организованно, в составе заранее определённых подразделений, атакуя охрану одновременно в нескольких направлениях. Затем была захвачена комендатура, бывшие заключённые заняли круговую оборону. В тот же день в концлагерь вошли союзники. Но вернувшись домой, Баки Назиров долгое время был непризнанным героем. Офицеры не должны были попадать в плен.

А потом, когда съездили в Бухенвальд, когда раскрылась вот эта история, что узники сами себя освободили, его начинают приглашать, чтобы он раскрывал эту тему. Он рассказывал детям, он начинает разъезжать по всему Советскому Союзу, начинает рассказывать как раз об узниках этих лагерей. Кафия Хисматуллина, руководитель школьного музея с. Благовещенка

Заключенные Бухенвальда смогли завершить своё восстание победой в 15 часов 15 минут. И сейчас часы на воротах бывшего концлагеря всегда показывают это же время. Произошло это 11 апреля 1945 года.