В Башкирии вспоминают одного из организаторов восстания в Бухенвальде Баки Назирова

В годы Великой Отечественной войны уроженец Архангельского района Баки Назиров после ранения попал в немецкий плен и долгое время провёл в концлагере Бухенвальд. За годы его существования через него прошли около 239 тысяч человек. Над заключенными, которые содержались в невыносимых условиях, проводились медицинские эксперименты. 65 тысяч из них были замучены насмерть. Но Баки Гатаулловичу было суждено вернуться домой.
В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины из Архангельского района отправились более 6000 человек, половина из которых пали смертью храбрых. К сожалению, до сегодняшнего дня не дожили и те, кто вернулся домой с победой. Но память о них земляки хранят в школьных музеях, книгах, названиях улиц, парках и скверах.
С первых классов о своих земляках-фронтовиках знают ученики. Во многих школах открыты военные музеи. В селе Благовещенка он посвящён четверым Героям Советского Союза и Назирову Баки Гатаулловичу. Он воевал с 41 года, возглавлял полк, проявил себя способным командиром при штурмах, награждён Орденом Красного Знамени. В 42-м при прорыве из окружения попал в плен, будучи тяжело раненным в грудь. После лазарета и неудачного побега из карцера его отправили в концлагерь Бухенвальд, в котором полковник сразу же примкнул к антифашистскому сопротивлению.
Кроме оружия, собрали и радиостанцию, с помощью которой общались между собой и пытались передать сообщения союзникам. Восстание началось в 15 часов 11 апреля со штурма сторожевых вышек. Узники действовали организованно, в составе заранее определённых подразделений, атакуя охрану одновременно в нескольких направлениях. Затем была захвачена комендатура, бывшие заключённые заняли круговую оборону. В тот же день в концлагерь вошли союзники. Но вернувшись домой, Баки Назиров долгое время был непризнанным героем. Офицеры не должны были попадать в плен.
Заключенные Бухенвальда смогли завершить своё восстание победой в 15 часов 15 минут. И сейчас часы на воротах бывшего концлагеря всегда показывают это же время. Произошло это 11 апреля 1945 года.
День освобождения узников фашистских концлагерей установлен по решению ООН в память об интернациональном восстании в Бухенвальде. За всю историю ВОВ это был единственный случай, когда заключенные освободили сами себя.