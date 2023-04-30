В Башкирии пьяный 14-летний подросток угнал автомобиль

В Нефтекамске задержали 14-летнего подростка. Его подозревают в похищении автомобиля.
Около часу ночи на улице Юбилейной подростка задержали сотрудники правоохранительных органов. Мальчик был за рулём ВАЗ-2112. Выяснилось, что машина принадлежит женщине, которая в данный момент находится на заработках в другом регионе.
Подросток вскрыл авто отвёрткой, нашёл запасные ключи в бардачке и решил прокатиться по городу. Выяснилось, что мальчик был пьян. На место происшествия прибыла бабушка подростка, которая является его опекуном. Расследование продолжается.