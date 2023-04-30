В Башкирии пьяный 14-летний подросток угнал автомобиль

В Нефтекамске задержали 14-летнего подростка. Его подозревают в похищении автомобиля.

Около часу ночи на улице Юбилейной подростка задержали сотрудники правоохранительных органов. Мальчик был за рулём ВАЗ-2112. Выяснилось, что машина принадлежит женщине, которая в данный момент находится на заработках в другом регионе.