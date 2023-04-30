В лесах Башкирии потерялась группа из 8 туристов

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС пришли на помощь группе туристов. Путешественники заблудились во время спуска из лесного массива в районе горы Вторая Малиновая.
Как сообщили туристы, они случайно разделились на четыре группы по два человека. Вскоре путешественники потеряли связь и видимость друг друга. Один из них решил обратиться за помощью к спасателям.
Спасатели прибыли по указанным координатам, но на месте туристов обнаружить не удалось. Было принято решение продолжить поиски. Во время обследования троп был получен сигнал, что потерявшиеся самостоятельно вышли в сторону деревни и находятся в безопасности.
Однако в ходе поисков спасателями были обнаружены два человека. Женщина с 9-летним ребенком, которые вышли погулять и, не рассчитав время, не успели вернуться в поселок до заката солнца, а после сбились с пути. Спасатели транспортировали их до ближайшего населенного пункта.