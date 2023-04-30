В лесах Башкирии потерялась группа из 8 туристов

Однако в ходе поисков спасателями были обнаружены два человека. Женщина с 9-летним ребенком, которые вышли погулять и, не рассчитав время, не успели вернуться в поселок до заката солнца, а после сбились с пути. Спасатели транспортировали их до ближайшего населенного пункта.