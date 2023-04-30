Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Даяна Мурзина: как это было

Одним из главных событий недели стала отправка четвертого по счету башкирского батальона. Формирование, названное в честь героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, убыло к месту прохождения боевого слаживания. Проводы выдались по-настоящему масштабными. На церемонии присутствовали первый замминистра обороны страны Руслан Цаликов и Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе с Главой региона они также провели ряд рабочих встреч и обсудили планы по поддержке военнослужащих и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
В одном строю идут не только молодые, но и те, кому за 50. И это, пожалуй, отличительная особенность нового батальона. После того как Минобороны пересмотрело возрастные критерии отбора, сотни мужчин, ранее не проходивших верхнюю границу планки, пришли в военкомат и предложили свои кандидатуры.
В новом подразделении, кстати, есть и те, кто уже служил в батальоне имени Шаймуратова, однако затем был по возрасту демобилизован. И вот теперь они вновь возвращаются на передовую – помогать своим боевым товарищам.
Это уже четвертый по счету именной башкирский батальон, который назвали в честь прославленного уроженца Бакалинского района, героя Великой Отечественной Даяна Мурзина. Полпред Президента Игорь Комаров процитировал слова Владимира Путина, который уже отмечал: башкиры всегда были смелыми воинами, защищавшими Россию не только во времена империи, но и в период Второй мировой и, конечно же, сейчас.
Преимущество службы в башкирских батальонах не только в братском плече, которое подставят земляки. Сразу при заключении контракта республика выплачивает бойцам премию в 200 тысяч рублей, которую затем будут начислять за каждые полгода службы. Кроме основной зарплаты, башкирские военнослужащие ежедневно будут получать дополнительно по 2 тысячи рублей.
Традиции прививаются с детства. Место, где держать автомат учат уже со школьной скамьи, – парк «Патриот». В его стенах, кстати, перед отправкой на боевое слаживание побывали военнослужащие всех башкирских батальонов. Территория учебного центра продолжает расширяться.
Первый замминистра обороны России одобрил инициативу башкирских властей по созданию филиалов парка «Патриот» по всей республике. Военное ведомство также должно посодействовать в расширении музея боевой техники.
Навыки, полученные в «Патриоте», могут пригодиться как в повседневной жизни, так и в будущем при службе в Вооруженных силах. Главное – воспитать настоящих мужчин. Таких, например, как и бойцы башкирских батальонов. Сейчас кстати создается еще один – «Северные амуры». Ожидается, что он наряду с подразделением имени Даяна Мурзина станет основой создаваемого.