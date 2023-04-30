Ветераны войны из Башкирии поделились воспоминаниями о фронтовых буднях

Когда началась война, Сергею было 15 лет. Не сказав ни слова родным, он пошел в военкомат и попросил отправить его на фронт – считал это своим святым долгом. Но ему отказали. Тогда он стал готовиться к военной карьере, о которой мечтал с детства, еще серьезнее. Осенью в 1943 году ему пришла повестка. С полей колхоза он отправился на поля сражений, в Восточную Пруссию, на третий Белорусский фронт.