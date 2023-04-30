Ветераны войны из Башкирии поделились воспоминаниями о фронтовых буднях

Героев, лично ковавших победу в Великой Отечественной войне, становится меньше с каждым годом. Сохранить память о событиях тех лет предстоит уже потомкам ветеранов. В этом году страна отмечает 78-ю годовщину Победы над фашисткой Германией, а возраст живых участников приближается к целому веку. В Благовещенском районе республики остался всего один солдат Красной армии, боровшийся за мирное небо в сороковых.
Фариту Гарееву через два месяца исполнится 96 лет. Активный для своих лет, всегда держит спину прямо. В походке – военная выправка. Единственный живой участник Великой Отечественной войны Благовещенского района, военную службу он начал 17-летним юношей. В 44-м году был призван в ряды Красной армии. После учебы в Грозненском военном авиационном училище Фарит Гареев получил специальность летчика-штурмовика.
В составе военной части Фарит Гареев участвовал в разгроме фашисткой Германии, после был направлен на Восток. Принял бои, освобождая территорию Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны I степени. Службу Фарит Гареев продолжил и после окончания войны. Вплоть до 1955 года.
Воздушный стрелок совершил 44 военных прыжка. День Победы Фарит Гареев помнит хорошо. Он встретил его на острове Сахалин. Радость переполняла молодого бойца, о капитуляции Германии он услышал по радио.
Уфимка Нина Климович победную весну дождалась в самом эпицентре событий – в Берлине. Будущая фронтовая связистка вместе с мамой, братом и сестрой пережила двухлетнюю немецкую оккупацию. Из осажденного поселка семья решила сбежать – им повезло, они наткнулись на наш партизанский отряд. Их передали в 41-ю стрелковую дивизию. Нина Климович осталась в этом подразделении связистом.
Нина быстро освоила новую специальность и вскоре уже обеспечивала устойчивую связь на передовой. Без нее бойцы Красной армии были обречены на провал, приходилось рисковать жизнью, чтобы устранить обрывы на линии. Освобождая польский город Хелм, связистка едва не погибла.
Фронтовой путь Нины Климович можно проследить по медалям и орденам: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». День Победы связистка встретила в нескольких километрах от Рейхстага уже со своим мужем Александром, с которым служила в одной дивизии. Поженились в 44-м. После войны родили сына и дочь, сейчас Нина Архиповна воспитывает семь внуков и внучек, пять правнуков и одну праправнучку.
Когда началась война, Сергею было 15 лет. Не сказав ни слова родным, он пошел в военкомат и попросил отправить его на фронт – считал это своим святым долгом. Но ему отказали. Тогда он стал готовиться к военной карьере, о которой мечтал с детства, еще серьезнее. Осенью в 1943 году ему пришла повестка. С полей колхоза он отправился на поля сражений, в Восточную Пруссию, на третий Белорусский фронт.
Каждое утро Сергей Воробьев делает гимнастику. Секрет долголетия – здоровый образ жизни, признается ветеран. Активность и трудолюбие также позволили дожить ему до почтенных 97 лет, считает Николай Астафьев. Живому свидетелю военных лет было 17 лет, когда он оказался в рядах Красной армии. Воевал на первом и третьем Прибалтийском, втором Белорусском и втором Дальневосточном фронтах. Во время военных действий получил несколько ранений, был контужен. О победе солдат узнал на границе Польши и Чехословакии, когда был на ночной смене.
Ветераны каждый год ждут праздник, который существует благодаря им. В силу здоровья многим тяжело посещать мероприятия, им сделают личные парады. Свои имена герои вписали в историю навсегда. Сохранить память предстоит потомкам – тем, ради кого ветераны пережили самые страшные страницы своей жизни.