БСТ запускает акцию «Правнуки Победы»

Главная редакция информационных программ телеканала БСТ запускает акцию «Правнуки Победы», посвященную 9 Мая. Ее участниками могут стать дети и подростки до 18 лет.

Для этого нужно прислать минутный ролик, где автор с фотографией участника Великой Отечественной войны или с медалью рассказывает о герое тех лет из своей семьи. В стихах, танцах или музыке – творчество не ограничено.