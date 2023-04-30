Главная редакция информационных программ телеканала БСТ запускает акцию «Правнуки Победы», посвященную 9 Мая. Ее участниками могут стать дети и подростки до 18 лет.
Для этого нужно прислать минутный ролик, где автор с фотографией участника Великой Отечественной войны или с медалью рассказывает о герое тех лет из своей семьи. В стихах, танцах или музыке – творчество не ограничено.
Ролики нужно присылать в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» или в WhatsApp: 8(937) 300-20-23 по 9 мая включительно. Лучшие будут размещены в выпусках новостей и на сайте bash.news.