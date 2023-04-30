Прибывшие в отпуск бойцы батальона имени Доставалова примут участие в параде Победы в Уфе

По традиции конечной остановкой стала Советская площадь. Здесь прошло построение, а затем солдаты возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. Встречать своих мужей, сынов и отцов приехали многочисленные родственники со всей республики. Через несколько дней военнослужащие приступят к репетициям. Участники специальной военной операции примут участие в параде Победы 9 Мая в составе отдельного расчета.