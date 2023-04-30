Прибывшие в отпуск бойцы батальона имени Доставалова примут участие в параде Победы в Уфе

Военнослужащие башкирских батальонов примут участие в параде Победы. Сегодня бойцы батальона имени Александра Доставалова приехали в отпуск. Автобус для трансфера выделили республиканские власти.

По традиции конечной остановкой стала Советская площадь. Здесь прошло построение, а затем солдаты возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. Встречать своих мужей, сынов и отцов приехали многочисленные родственники со всей республики. Через несколько дней военнослужащие приступят к репетициям. Участники специальной военной операции примут участие в параде Победы 9 Мая в составе отдельного расчета.

Это будет мое первое участие в параде, волнуюсь. Будем представлять свой батальон. 

Позывной «Дёма»

Хотел сказать спасибо руководству республики и нашему командованию, что нам предоставляют все необходимое. 

Позывной «Ребус»

Я беру на себя ответственность за создание этого парадного расчета. Мы покажем наших военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Чтобы население республики увидело своих героев! Будем ждать их с победой. 

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
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