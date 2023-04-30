В Башкирии активно идет посевная кампания

Ранняя весна аграриев врасплох не застала – специалисты видят в этом свои плюсы. Помня прошлогодний опыт, когда для рекордного урожая у многих не нашлось места, хозяйства спешат построить хранилища. С ходом посевной ознакомился заместитель Премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Семена доставляют до места, где они будут наиболее жизнеспособны, пролетая сквозь сухой слой чернозема. Из твердой почвы влага как по капиллярам будет подпитывать семя. Возможности этой сеялки как никогда актуальны.

Но ранняя весна всё же на руку аграриям. Чем раньше посеял, тем больше урожай. Растения чувствуют световой день. И особенно активно растут до дня солнцестояния. Времени до него у них теперь больше. Но думать хозяйствам приходится не только о будущем урожаи, но и решать, что делать с прошлогодним.

В «Артемиде» пока решили отложить все планы и направить силы на строительство ангаров для хранения зерна. Из-за рекордного урожая прошлого сезона цены сейчас такие, что продажи идут в убыток. У аграриев еще хранится так называемый переходящий запас, который оставили до лучших цен. Но со сбором нового урожая места уже не хватит.

Но деньги в оборот вводить надо, поэтому часть зерна всё же приходится продавать по заниженной цене –государство доплачивает часть недополученной прибыли.

А в агрокомплексе «Авилат» в этом году увеличили площадь земли засеянной технической коноплей. Последние годы предприятие изучало, насколько в нашем климате удастся вырастить качественную продукцию. Из растения можно делать волокна для изготовления канатов или утеплителей, а семечки используется для здорового питания. Сбыт идёт не только по России, но и за рубеж. На предприятие также создают оросительные системы – инвестпроект включен в перечень приоритетных.

Так зерно знаний Азат Гайсин сеет в своем сыне с расчетом, что через десяток лет оно даст свои плоды. Камиль продолжит аграрную династию, в которой уже дедушка и дяди. На хороший урожай главный агроном СПК «Заря» надеется и на полях. Посевная стартовала в этом году раньше.

Чекмагушевский район перешел экватор посева яровых. План в этом году – более 60 тысяч гектаров. Работа в СПК «Базы» идёт круглосуточно, в две смены. Погода аграриев пока радует. Хорошо себя чувствуют и озимые. Аграрии подпитали растения.