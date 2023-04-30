С 30 апреля в Башкирии вводятся ограничение на посещение лесов из-за высокой пожароопасности

Шашлыки на природе отменяются. С 30 апреля запрещено посещать леса и въезжать на их территорию на автомобилях. В связи с высокой пожароопасностью в республике принимаются соответствующие меры. За неосторожное обращение с огнем, которое приведет к лесному пожару, на граждан могут наложить штраф до 60 тысяч рублей, а вот юридических лиц могут наказать на два миллиона рублей.

Двое мужчин пытаются проскочить опасный участок дороги. Всё вокруг – в огне. Горят жилые дома в поселке Сосьва Свердловской области. Там на этой неделе бушевали лесные пожары. Конкретно в этом случае сгорели исправительная колония, больница и школа. Стихия превратила в пепел более 150 домов.

В Башкортостане, к счастью, серьезных лесных пожаров, а тем более перекидывания огня на населенные пункты с начала года не зафиксировано. Но высокий класс пожароопасности в связи с сухой и ветреной погодой обязывает соответствующие службы быть в полной боевой готовности. На территории региона организовано авиапатрулирование земель лесного фонда.

Может не суперсовременный, но проверенный временем. Главное, что самолёт Ан-2 позволяет с высоты 1200 метров оперативно обнаружить очаги возгорания и своевременно на них среагировать. Основная цель этого полета – провести авиаразведку районов Зауралья, богатых лесами. Из-за отсутствия осадков ситуация там достаточно напряжённая. Риск пожара очень высок.

В лесу всё спокойно, а вот на других территориях без огня не обошлось. Во время авиапатрулирования в Уфимском районе с воздуха обнаружили два очага возгорания травы – в Бурзянском задымилась свалка. Защитники леса сразу же передают информацию в свою диспетчерскую, ведь огонь может перекинуться в зону их ответственности.

12 камер на самых потенциально пожароопасных территориях в четырех районах республики: Бурзянском, Белорецком, Зилаирском и Учалинском. Их установили в текущем году. Система дистанционного видеомониторинга «Лесоохранитель» позволяет автоматически определить очаги возгорания. Камера обнаруживает задымление и подает сигнал в диспетчерскую.

Одна из таких камер установлена рядом с городом Белорецк, на местной телевышке. Место выбрано специально, на одной из самых высоких точек. Видеооборудование позволяет мониторить территорию в радиусе 35 километров.

В комплексе с космическим мониторингом система «Лесоохранитель» позволяет не только сократить время реагирования на возгорания, но и помогает разработать эффективный алгоритм ликвидации пожаров.

Если неосторожное обращение с огнем привело к пожару, гражданин может получить до 60 тысяч рублей штрафа, а юридическое лицо – до двух миллионов рублей. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан