Пресс-конференция «Салавата Юлаева» и мастер-класс от «Агидели»: спортивные итоги недели

Также «Салават» уже объявил о подписании контрактов с капитаном Григорием Паниным, Глебом Кузьминым, Николаем Кулёминым и Евгением Бирюковым. Увеличивается и список игроков, с которыми команда попрощается. Не увидят болельщики в следующем сезоне вратаря Андрея Кареева и защитника Райана Мерфи. В отличие от «Салавата», который вряд ли может занести сезон себе в актив, «Агидель» после победы в Кубке ЖХЛ ещё три недели тренировалась в Уфе. И в последний рабочий день хоккеистки провели большой мастер-класс для воспитанниц республиканских школ.