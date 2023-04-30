Пресс-конференция «Салавата Юлаева» и мастер-класс от «Агидели»: спортивные итоги недели

На традиционной итоговой пресс-конференции хоккейного клуба «Салават Юлаев» много говорили об изменениях в составе. Некоторые игроки переподписали контракты с командой, другие же уже точно не будут выступать за «Салават» в следующем сезоне. Вместе с «юлаевцами» в отпуск на этой неделе на мажорной ноте ушла и «Агидель». Девушки провели мастер-класс и получили золотые медали.
Как изменится состав «Салавата»? Главный вопрос, который традиционно волнует болельщиков к концу апреля. Основные трансферные новости еще впереди, но над некоторыми темами руководство клуба развеяло завесу тайны. Ни для кого уже не секрет, что вскоре команду покинет Александр Кадейкин. Один из главных старожилов и уфимский клуб решили пойти разными дорогами, и даже не начинали переговоров о продлении контракта.
В отличие от Кадейкина, другой нападающий канадец Джош Хо-Сэнг останется и на будущий сезон. Клуб достиг договоренности с форвардом о новом контракте. О продлении соглашения с хоккеистом Сергеем Шмелевым уже было объявлено официально. Несмотря на слабое выступление в плей-офф, тренерский штаб видит, что игрок обладает большим потенциалом.
Также «Салават» уже объявил о подписании контрактов с капитаном Григорием Паниным, Глебом Кузьминым, Николаем Кулёминым и Евгением Бирюковым. Увеличивается и список игроков, с которыми команда попрощается. Не увидят болельщики в следующем сезоне вратаря Андрея Кареева и защитника Райана Мерфи. В отличие от «Салавата», который вряд ли может занести сезон себе в актив, «Агидель» после победы в Кубке ЖХЛ ещё три недели тренировалась в Уфе. И в последний рабочий день хоккеистки провели большой мастер-класс для воспитанниц республиканских школ.
А уже после мастер-класса состоялась самая приятная часть для «Агидели» – награждение золотыми медалями за победу в чемпионате России. Министр спорта республики Руслан Хабибов получил из рук капитана уфимского клуба Марии Печниковой памятную клюшку. Благодаря победе «Агидели» в республике в следующем календарном году решили открыть отделение детского хоккея для девочек.
Ещё одна приятная новость пришла уже из самой Континентальной хоккейной лиги. Там определили победителей конкурса телевещателей в прошедшем сезоне. По его итогам отметили работу нашего телеканала. Так, в номинации «Самая интересная студия» первое место – у Башкирского спутникового телевидения. Второе место республиканский телеканал занял за «Самое креативное представление шайб» и «Самое интересное интервью». Специальный приз от департамента судейства – «За самые проработанные и качественные повторы» – отдали также уфимской бригаде режиссеров.