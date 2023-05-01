В Башкирии 1 мая усилено патрулирование экипажей ДПС на дорогах

На дорогах Башкирии усилено патрулирование экипажей ДПС. На трассы выехали 32 дополнительных экипажа. Об этом сообщает руководитель ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

В настоящее время усилено патрулирование на трассах М5 и М7, на дорогах Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Янаул. Также экипажи направлены в населенные пункты с незарегистрированными авто и водителями, лишенными прав.