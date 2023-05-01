В Уфе спасатели дважды за утро поймали в черте города змей

Уфимские спасатели дважды помогли жителям башкирской столицы за одно утро 1 мая. Первый вызов поступил из дома на улице Ферина, где горожане заметили змею.
Гадюка находилась прямо возле подъезда, чем испугала местных жителей и они немедленно позвонили спасателям. С помощью специального оборудования спасатели поймали рептилию.
Через полчаса после первого случая, спасатели вновь поехали на вызов по той же причине, но уже к гимназии по улице Бикбая. Змеей, которая напугала людей, оказался обычный уж, который грелся на солнце. Обоих рептилий спасатели выпустили в лес. Также спасатели напоминают жителям, что город окружен лесом и случаи присутствия в городе змей не удивительны. Главное - не провоцировать животных и позвонить по номеру 112.