В Уфе 1 мая более 40 тружеников получили медали «За трудовую доблесть»

День весны и труда. Сегодня жители республики вместе со всей страной отметили Первомай. В памяти старшего поколения эта дата до сих пор остается одним из любимых праздников в году. По традиции состоялась и церемония награждения тружеников из разных сфер деятельности. Более 40 передовиков получили из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова медаль «За трудовую доблесть».

Для Мухтара Фаткуллина Первомай – двойной праздник. Помимо Дня весны и труда, бывший руководитель госкомитета БАССР по труду и социальным вопросам отметил и свой очередной день рождения – 95-летний юбилей. В узком семейном кругу рассказывает внуку, как добился в январе 1971 года открытия первого в стране бюро по трудоустройству населения. А спустя три года помог разработать комплексную программу по улучшению демографической обстановки. Все эти нововведения позволили Госкомтруду БАССР стать одним из лучших в стране. Дочь Мухтара Хурматовича, которая часто приходила к нему на работу, вспоминает, что он никогда не приказывал своим подчиненным, а обращался к ним с просьбами.

Примером он стал не потому, что он говорил, вот такой должен быть пример, потому, что сам видел, что человек очень светлый, добрый и прекрасный. И тебе тоже хочется, чтобы тебя окружали такие же люди. Эльвира Фаткуллина, дочь Мухтара Фаткуллина

Праздничная первомайская церемония прошла у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления страны.

Наверное, сегодня для всех нас один из самых важных, приятных дней в нашей жизни. Столько с этим днем связано воспоминаний. Это праздник Первомай, это праздник труда, это праздник весны, и, конечно, я вас всех с этим праздником поздравляю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На праздник пригласили представителей разных профессий: учителей, врачей, социальных работников, промышленников, артистов, журналистов. Все они отдали своим специальностям больше половины жизни, за что и получили из рук главы региона медали «За трудовую доблесть».

В этот радостный день огромная благодарность руководству нашей республики и лично вам, Радий Фаритович, за создание единственного и уникального телеканала «Салям» для поддержки малых и муниципальных телекомпаний нашей республики. Они вам тоже говорят спасибо. Пусть будет много добрых дел в республике, и тогда будет много радио- и телепрограмм. Рима Сарварова, редактор телеканала «Салям»

Особенный Первомай мне запомнился, когда я работал на Севере. Нас специально начальник управления вызывал к себе в кабинет, и перед демонстрацией мы всегда шли с гармошкой, плясали. Каждое предприятие так делало. Но мы всегда занимали первые места. Рашит Кавыев, предприниматель

Медали удостоился и юбиляр Мухтар Фаткуллин. Говорит, особенно приятно получить ее у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Башкирская столица всегда была достойна этого звания.

Я считаю, что уже давно можно было иметь такое звание. По нашим делам. 150 предприятий сюда прибыло. Теперь у нас даже в Ишимбае 15-20 предприятий, они остались и после победы стали основой, чтобы развивать местную экономику. Мощь нашей страны, сила нашей республики. Мухтар Фаткуллин, ветеран труда

Как и в годы Великой Отечественной войны, Уфа и республика вновь помогают приблизить победу, но уже в рамках специальной военной операции. Для этого в регионе работают не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, отметил Глава Башкортостана.

Работать на победу – это не значит готовить боеприпасы или боевые самолеты. Это значит, в сложнейшей экономической ситуации выдержать, выстоять. И более того – обеспечить развитие. И наша республика, слава богу, эту задачу выполняет. Мы и в прошлом году вышли с ростом производства, в этом году я тоже полагаю, что выйдем с ростом. Хотя я подчеркиваю, что это всё не очень просто. Особенно многое сейчас, конечно, зависит от руководителей предприятий. Конечно, мы сегодня должны говорить особенные слова благодарности труженикам. Тем людям, которые своими руками создают блага. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И чтобы таких специалистов, тружеников было больше, в Башкортостане создаются новые рабочие места, открываются современные предприятия. Ведется работа по увеличению заработной платы и росту престижа рабочих специальностей.