В Уфе 1 мая более 40 тружеников получили медали «За трудовую доблесть»

День весны и труда. Сегодня жители республики вместе со всей страной отметили Первомай. В памяти старшего поколения эта дата до сих пор остается одним из любимых праздников в году. По традиции состоялась и церемония награждения тружеников из разных сфер деятельности. Более 40 передовиков получили из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова медаль «За трудовую доблесть».
Для Мухтара Фаткуллина Первомай – двойной праздник. Помимо Дня весны и труда, бывший руководитель госкомитета БАССР по труду и социальным вопросам отметил и свой очередной день рождения – 95-летний юбилей. В узком семейном кругу рассказывает внуку, как добился в январе 1971 года открытия первого в стране бюро по трудоустройству населения. А спустя три года помог разработать комплексную программу по улучшению демографической обстановки. Все эти нововведения позволили Госкомтруду БАССР стать одним из лучших в стране. Дочь Мухтара Хурматовича, которая часто приходила к нему на работу, вспоминает, что он никогда не приказывал своим подчиненным, а обращался к ним с просьбами.
Праздничная первомайская церемония прошла у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления страны.
На праздник пригласили представителей разных профессий: учителей, врачей, социальных работников, промышленников, артистов, журналистов. Все они отдали своим специальностям больше половины жизни, за что и получили из рук главы региона медали «За трудовую доблесть».
Медали удостоился и юбиляр Мухтар Фаткуллин. Говорит, особенно приятно получить ее у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Башкирская столица всегда была достойна этого звания.
Как и в годы Великой Отечественной войны, Уфа и республика вновь помогают приблизить победу, но уже в рамках специальной военной операции. Для этого в регионе работают не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, отметил Глава Башкортостана.
И чтобы таких специалистов, тружеников было больше, в Башкортостане создаются новые рабочие места, открываются современные предприятия. Ведется работа по увеличению заработной платы и росту престижа рабочих специальностей.
Стелу «Уфа – город трудовой доблести и славы» открыли в ноябре прошлого года в преддверии Дня народного единства. И неслучайно именно здесь в Первомай отметили и передовиков производства, которые отдали десятилетия своей жизни для процветания родной республики. Теперь перед молодым поколением стоит задача – не только повторить их трудовой подвиг, но и превзойти. Задача выполнимая – в Башкортостане для этого созданы все условия.