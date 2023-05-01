В Уфе прошло первенство России по панкратиону

Спустя восемь лет в Уфе. В столице республики прошло первенство России по панкратиону. Центр Римы Баталовой собрал около тысячи сильнейших борцов из 59 регионов страны. Честь нашей республики защищали 76 спортсменов – как юниоры, так и юниорки. Первенство России для них – главный старт сезона.
Для победы необходима цель, упорные тренировки. Но и это не все. Самое главное – поддержка. Поддержка тренера. Динар Насыров уже пять лет плечом к плечу со своими воспитанниками. На всех соревнованиях ребята из сборной Башкортостана показывают достойные результаты. И как признаются сами спортсмены, это заслуга тренера.
Сборная Республики Башкортостан перед российскими стартами провела сборы в Уфе и Нефтекамске. Для участия в первенстве России нужно было пройти два этапа: чемпионат республики и первенство Приволжского федерального округа.
Семь лет в панкратионе помогли Родиону Зарипову победить своего соперника в 1/8 финала. Спортсмен выступает за сборную Республики Башкортостан уже третий год.
Алексей Долгов из Алтайского края был сильнее своего соперника из Пензы. В первом раунде итоговый счет – 10:1.
Поединки проходили сразу на трех площадках. По итогам первенства сборная Республики Башкортостан стала победителем в общекомандном зачете. Ребята сумели стать лучшими в двух возрастных категориях – 12-13 и 14-15 лет.