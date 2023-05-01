В Уфе прошло первенство России по панкратиону

Спустя восемь лет в Уфе. В столице республики прошло первенство России по панкратиону. Центр Римы Баталовой собрал около тысячи сильнейших борцов из 59 регионов страны. Честь нашей республики защищали 76 спортсменов – как юниоры, так и юниорки. Первенство России для них – главный старт сезона.

Для победы необходима цель, упорные тренировки. Но и это не все. Самое главное – поддержка. Поддержка тренера. Динар Насыров уже пять лет плечом к плечу со своими воспитанниками. На всех соревнованиях ребята из сборной Башкортостана показывают достойные результаты. И как признаются сами спортсмены, это заслуга тренера.

Очень высокий уровень соревнований, спортсмены показывают высочайший уровень подготовки, и к этой подготовке мы тоже прилагали большие усилия, чтобы наши спортсмены показывали результат. Динар Насыров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

Сборная Республики Башкортостан перед российскими стартами провела сборы в Уфе и Нефтекамске. Для участия в первенстве России нужно было пройти два этапа: чемпионат республики и первенство Приволжского федерального округа.

Панкратион очень динамично развивается в республике. Почти во всех городах есть у нас тренеры, представители. Ну и, конечно же, вы сами видите 76 спортсменов. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Мы вот с радостью отдаем такие мероприятия, важные для нас, значимые, на столицу вашей республики и уверены в том, что если мы выбрали местом проведением Уфу, то все будет хорошо. Константин Климов, президент Федерации панкратиона России

Семь лет в панкратионе помогли Родиону Зарипову победить своего соперника в 1/8 финала. Спортсмен выступает за сборную Республики Башкортостан уже третий год.

Спасибо тренерам, помогают подготавливаться, работать на тренировках, выкладываться на все 100. Родион Зарипов, участник первенства России /Башкортостан/

Алексей Долгов из Алтайского края был сильнее своего соперника из Пензы. В первом раунде итоговый счет – 10:1.

Я впервые в Уфе. Очень понравился город, хорошая инфраструктура, очень чистый, красиво. Алексей Долгов, участник первенства России /Алтайский край/