В Башкирии прошел конкурс удмуртских красавиц

Межрегиональный конкурс удмуртских красавиц, одним из условий участия в котором было знание родного языка, провели в селе Старый Варяш. Восемь представительниц из Янаульского, Татышлинского и Калтасинского районов республики, а также Пермского края боролись за звание «Чеберина». Оценивали не только внешнюю красоту конкурсанток, но и их талант. Также девушки своим выступлением должны были показать, насколько красива и богата удмуртская культура.

Перед выступлением мама наставляет дочь. Анастасии Минигалиевой это важно. Слова родного человека придают ей уверенность. В конкурсе удмуртских красавиц Анастасия участвует не первый раз, но все равно волнуется. В этом году она планирует получить гран-при. Своей визиткой участница удивила жюри и получила максимальные оценки.

Удмуртские красавицы представляли свои национальные костюмы. Для них эти наряды – не просто предмет гардероба. Это прежде всего символ трудолюбия, самобытности, а также оберег, который защищает девушек от сглаза, рассказывает с энтузиазмом о своем народном костюме Линда Галимзянова из села Большой Гондырь Пермского края. Хотя участвует она в таком конкурсе впервые, держится на сцене уверенно.

Конкурс красоты выявляет не только самую красивую представительницу удмуртской национальности. Все участницы должны знать свой родной язык, историю, национальные блюда, культуру и традиции. К примеру, жюри по конкурсу «Бабушкин сундучок» определяет, знают ли девушки свои народные праздники и обряды.