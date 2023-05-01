В Уфе открылась выставка «ARTподдержка», посвященная участникам СВО

Искусство специального времени. В Уфе состоялось двойное открытие – арт-пространства во дворце культуры «Химик» и первой экспозиции в поддержку бойцов специальной военной операции. «ARTподдержка» от Творческого союза художников Башкортостана совместно с Военным комиссариатом республики.

Под знаком «солидарности художественных сил» проходит весенняя экспозиция авторов, работающих в разных жанрах и направлениях: живопись, графика, фотоискусство. Среди экспонентов как ведущие мастера кисти Виктор Домашников, Сагит Гималетдинов, Камиль Бузыкаев, Александр Скорняков, Георгий Карпов, Сергей Мельник, так и молодые авторы Анастасия Зубкова, Дмитрий Медведев, учащиеся художественного отделения Уфимской школы искусств имени Виктора Пегова.

«ARTподдержка» – это в прямом смысле поддержка искусством, то есть художественная. Она быть может «призывной», порой поэтико-философской. А может, и «артиллерийской», то есть жесткой и цельной, как, к примеру, карикатуры известного последователя советских сатирических агитплакатов Камиля Бузыкаева. Подобно Кукрыниксам он срывает маски, вдохновлённый литературной классикой любимого Николая Гоголя. Но главное, художник побывал в зоне военных действий, навещал военнослужащих, чтобы своим юмором и добрым словом поддержать боевой дух земляков.