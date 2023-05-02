Следком Башкирии проводит проверку по факту гибели 6-летней девочки во время купания
В Архангельском районе Башкирии следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на воде, где утонула 6-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Трагедия произошла 30 апреля у водоема в селе Заитово. В тот день две девочки 6 и 8 лет решили искупаться.
В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летней девочке стало плохо в холодной воде, другие дети побежали за взрослыми к близлежащим домам. На помощь девочкам подоспел мужчина, который извлек обоих девочек из воды. К сожалению 6-летнюю девочку спасти не удалось, медики констатировали ее смерть. 8-летняя девочка с диагнозом «переохлаждение» доставлена в больницу.
пресс-служба СУ СКР по РБ
На место трагедии приезжали полицейские и следователи. Было установлено, что глубина водоема достигает 1,5 метров.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.