Следком Башкирии проводит проверку по факту гибели 6-летней девочки во время купания

В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летней девочке стало плохо в холодной воде, другие дети побежали за взрослыми к близлежащим домам. На помощь девочкам подоспел мужчина, который извлек обоих девочек из воды. К сожалению 6-летнюю девочку спасти не удалось, медики констатировали ее смерть. 8-летняя девочка с диагнозом «переохлаждение» доставлена в больницу.

пресс-служба СУ СКР по РБ