Следком Башкирии проводит проверку по факту гибели 6-летней девочки во время купания

В Архангельском районе Башкирии следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на воде, где утонула 6-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - Следком Башкирии проводит проверку по факту гибели 6-летней девочки во время купания

Трагедия произошла 30 апреля у водоема в селе Заитово. В тот день две девочки 6 и 8 лет решили искупаться.

В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летней девочке стало плохо в холодной воде, другие дети побежали за взрослыми к близлежащим домам. На помощь девочкам подоспел мужчина, который извлек обоих девочек из воды. К сожалению 6-летнюю девочку спасти не удалось, медики констатировали ее смерть. 8-летняя девочка с диагнозом «переохлаждение» доставлена в больницу.

пресс-служба СУ СКР по РБ

На место трагедии приезжали полицейские и следователи. Было установлено, что глубина водоема достигает 1,5 метров.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СУ СКР по РБ
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