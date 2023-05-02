Вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома

В Красноярском крае под колесами погрузчика погиб 29-летний вахтовик из Учалов. Об этом сообщает Kras Mash.

В какой-то момент из-за оплошности молодой вахтовик оказался раздавленным тяжеловесной техникой. Его коллеги немедленно выхвали скорую, но прибывшим медикам оставалось лишь диагностировать смерть мужчины.

Мужчину похоронили в родном городе 30 апреля. У него осталась семья, которая не может поверить в случившееся.