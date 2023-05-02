В Башкирии в двух районах объявили наивысший класс пожарной опасности

Жителям республики рекомендуют соблюдать правила обращения с огнем. Запрещается бросать горящие спички и окурки, разводить костры в ветреную погоду. Опасность могут представлять даже оставленные на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, они могут сработать как зажигательные линзы.