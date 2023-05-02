В Башкирии в двух районах объявили наивысший класс пожарной опасности

Сегодня, второго мая, в лесном фонде Башкортостана прогнозируются 3, 4 и 5 классы пожароопасности. Пятый (чрезвычайный) класс пожароопасности наблюдается в Стерлитамакском и Мелеузовском районах.
4-й класс пожароопасности прогнозируется в Альшеевском, Архангельском, Баймакском, Бакалинском, Буздякском, Бурзянском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Кугарчинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах.
Жителям республики рекомендуют соблюдать правила обращения с огнем. Запрещается бросать горящие спички и окурки, разводить костры в ветреную погоду. Опасность могут представлять даже оставленные на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, они могут сработать как зажигательные линзы.