С 1 мая Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и финансовых организаций. Как отметили в ЦБ, за последнее время сохраняется тенденция роста кредитов на недвижимость. При этом стандарты ухудшаются.

Так, например, рекордно низкие ставки от застройщиков привели к завышению уровня цен на жилье где-то на 30%. Разницу продавец выплачивает банку. А вот заемщик реализовать купленные квадратные метры по столь высокой цене уже не сможет, поскольку на вторичном рынке цены ниже, стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия ипотечного долга. В этой связи возрастают риски банков. Роль играют и другие факторы.

Увеличение числа заемщиков, чей первоначальный рост минимальный. Т.е. люди имеют минимальные накопления и основную часть стоимости оплачивают ипотечными займами. Второе, выросла долговая нагрузка. Когда существенную плату дохода покупатель тратит на погашение ипотечного кредита. Это тоже риски для экономики в целом. И наш Центробанк это пресекает и пытается как-то влиять на этой, что я оценила бы как положительное действие ЦБ. Камила Фазлыева, руководитель ипотечного бюро