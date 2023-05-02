С 1 мая Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и финансовых организаций. Как отметили в ЦБ, за последнее время сохраняется тенденция роста кредитов на недвижимость. При этом стандарты ухудшаются.
Так, например, рекордно низкие ставки от застройщиков привели к завышению уровня цен на жилье где-то на 30%. Разницу продавец выплачивает банку. А вот заемщик реализовать купленные квадратные метры по столь высокой цене уже не сможет, поскольку на вторичном рынке цены ниже, стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия ипотечного долга. В этой связи возрастают риски банков. Роль играют и другие факторы.
Повышенные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья. Новые поправки коснутся в первую очередь новостройки и договоры долевого участия. К примеру, чем выше сумма первоначального взноса, тем надбавка будет ниже и наоборот. Не исключено, что это приведет к увеличению ипотечных ставок и, как следствие, замедлению роста взятых кредитов. И это, по мнению экспертов Центробанка, поможет сбалансировать ситуацию на рынке.