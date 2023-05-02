«Поезд здоровья» приехал в Иглинский район

Уфимские врачи работали вместе с местными коллегами. Сельчане сдали анализы, прошли процедуру УЗИ, результаты получили практически тут же. Также была возможность привиться от коронавируса, проконсультироваться у хирурга, невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, онколога.

«Поезд здоровья» курсирует в рамках проекта «Здоровая республика – здоровый регион» уже в пятый раз. За это время обследовано более трёхсот тысяч человек. В этом сезоне «Поезда здоровья» проедут по всем районам. Маршрутов шесть, составлены они таким образом, чтобы жители самых отдаленных населенных пунктов могли получить медицинскую помощь, в том числе – узких специалистов. Подробный график движения «поездов» есть на сайте Минздрава республики.