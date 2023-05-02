В Уфе прошла 15-я республиканская конференция «Чистая наука»

В Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима провели республиканскую научно-практическую конференцию «Чистая наука». В ней ежегодно принимают участие ученики 7-11 классов со всей республики.
Мероприятие этого года – 15-е по счету. И число желающих участвовать в конкурсе намного увеличилось. На отборочном этапе на суд жюри было представлено 350 научно-исследовательских работ школьников. Из них 150 допустили к очному этапу конференции, которые оценивали преподаватели высших учебных заведений.
Ученики показали свои познания в русском и башкирском языках и литературе, истории, информатике, математике, физике и технических науках, химии и экологии, здоровья человека и биологии, географии и краеведении, обществознании и праве. Из числа лучших работ юных ученых, представленных на конференции, планируют выпустить итоговый сборник.