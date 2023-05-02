В Уфе перекроют улицу 9 мая и в дни репетиции парада

Администрация города Уфы сообщила о перекрытии улицы в День Победы и в дни репетиции праздничного парада.
4 и 7 мая пройдёт генеральная репетиция торжественного мероприятия. Участок проспекта Октября будет ограничен с 19:00 до 20:00. Также дорогу перекроют и 9 мая.
По проспекту пройдет 21 парадный расчет из числа военнослужащих гарнизона, ветераны военной службы, кинологическая служба и конница МВД. Также в программе праздничного парада — проход механизированной колонны из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и девяти современных образцов. Завершит парад пролет пяти вертолетов и девяти самолетов малой авиации.
Фото: администрация г. Уфы.