В Уфе перекроют улицу 9 мая и в дни репетиции парада

По проспекту пройдет 21 парадный расчет из числа военнослужащих гарнизона, ветераны военной службы, кинологическая служба и конница МВД. Также в программе праздничного парада — проход механизированной колонны из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и девяти современных образцов. Завершит парад пролет пяти вертолетов и девяти самолетов малой авиации.