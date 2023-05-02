В Уфе обсудили подготовку к книжной ярмарке «Китап-байрам»

В конце мая в Уфе впервые пройдет международная книжная выставка «Китап-байрам». Масштабное мероприятие соберет на столичных улицах издателей со всей России и даже зарубежья. Они представят новинки и жемчужины своих коллекций. О подготовке к культурному событию рассказали сегодня на оперативном совещании в правительстве республики.

Радию Хабиров доложили, что на участие уже поступило свыше 70 заявок. В рамках фестиваля будут презентации, организованные самими авторами, в том числе Владимиром Мединским, Михаилом Лабковским, Татьяной Устиновой и не только.

Запланированы различные конкурсы. Особое место займет рубрика «Чтение со звездами». В ней примут участие известные личности, а также звезды российского кино. Ежедневно будут проводиться киносеансы с показом экранизаций известных российских и башкирских произведений.

Книжная ярмарка «Китап-байрам» пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая.