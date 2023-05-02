В Дуванском районе в рамках федерального проекта обновляют школу

В сентябре дети в селе Рухтино Дуванского района пойдут в обновленную школу. Сейчас в здании учебного заведения идет капитальный ремонт, обновляют систему отопления, монтируют водопровод и демонтируют стяжки пола.

Параллельно рабочие ведут подготовку стен под штукатурку. Кроме того, на крыше установят перила и водосточные трубы. Ежедневно на объекте работают 15 человек.

Кроме того, по проекту будут сделаны дополнительные санузлы на втором этаже. Сдача объекта запланирована на 15 августа. Уроки для детей пока организованы в детском саду, доме культуры и филиале школы в соседнем селе. Родители учащихся также приняли участие в выборе будущего цветового оформления классов.