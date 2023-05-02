В Башкирии рабочий разжег костер обеда и спровоцировал лесной пожар

В ходе общения с полицейскими лесоруб и его напарник подтвердили факт неосторожного обращения с огнем. Они рассказали, что сами попытались потушить пламя, но им не удалось. Сейчас сотрудникам министерства лесного хозяйства предстоит оценить размер причиненного ущерба.