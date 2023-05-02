В Башкирии рабочий разжег костер обеда и спровоцировал лесной пожар

В Белорецком районе произошёл крупный лесной пожар. В пресс-службе МВД рассказали о причине возгорания.
30 апреля двое мужчин заготавливали древесину. Один из них разжег костёр, чтобы приготовить обед, но ушёл за водой и оставил огонь без присмотра.
В результате по сухой траве огонь перекинулся на деревья и распространился на площади в 40 га. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 6 единиц техники.
В ходе общения с полицейскими лесоруб и его напарник подтвердили факт неосторожного обращения с огнем. Они рассказали, что сами попытались потушить пламя, но им не удалось. Сейчас сотрудникам министерства лесного хозяйства предстоит оценить размер причиненного ущерба.
Фото: МВД по РБ.