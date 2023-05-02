В Нефтекамске прошел просветительский проект «Диалоги о финансах»

Как наладить отношения с деньгами и играючи накопить на мечту? Жителей Нефтекамска обучили навыкам финансовой грамотности. Республиканский просветительский проект «Диалоги о финансах» прошел на 26 тематических площадках города и в этот раз собрал рекордное число участников – больше 2500 человек.

Просто о сложном: как распределять первые деньги, как эффективно копить и где взять стартовый капитал? Темы финансового планирования эксперты разобрали вместе со школьниками. Особое внимание специалисты уделили принципам ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Республиканский проект «Диалоги о финансах» в Нефтекамске прошел на 26 тематических площадках. С каждой целевой аудиторией эксперты обсудили волнующие их вопросы.

Быть финансово грамотными учили и представителей старшего поколения. Им рассказали, как быстро распознать мошенников, чтобы не попасться на их уловки. На отдельной площадке эксперты встретились и с бизнесменами города.

Тему финансового мошенничества эксперты поднимали и на встречах с трудовыми коллективами. С сотрудниками предприятий специалисты разбирали вопросы популярных сценариев обмана. К слову, различные попытки украсть деньги у работников местная служба безопасности регистрирует стабильно по несколько раз за месяц.

Улучшить всеобщую финансовую грамотность в республике – глобальная задача регионального просветительского проекта «Диалоги о финансах». В рамках форума в городской библиотеке открылся целый уголок, посвященный финансовой грамотности.