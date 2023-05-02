Основательница «Ирандек» Екатерина Варламова рассказала об ансамбле

Основатель ансамбля «Ирандек» Екатерина Варламова – солистка первого состава знаменитого гаскаровского коллектива. В этом году Екатерина Николаевна отметит еще и 95-летний юбилей.

В этом доме солисты ансамбля «Ирандек» едва ли не самые желанные гости. Благодаря Екатерине Николаевне у ребят есть не иначе как школа танцев. Именно так воспринимают коллектив, который основан более полувека назад.

За 20 лет работы в ансамбле Гаскарова Екатерина Варламова солировала в русской «Полянке», в украинском «Гопаке», во вьетнамских, индийских, молдавских и, разумеется, башкирских танцах. На сцене ее отличали виртуозная техника, выразительная мимика и жесты. Она всегда могла найти свой, никому незнакомый образ. Например, в индийской пантомиме «Павлин» она предстала с настоящим хвостом царь-птицы. Зритель не мог не оценить такой подход.

После завершения карьеры Екатерина Варламова воплотила свой творческий порыв в новом деле, основав ансамбль «Ирандек».