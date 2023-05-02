В Уфе открылись бесплатные курсы повышения квалификации поваров

В Уфе открылись бесплатные курсы военных поваров на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. Программа повышения квалификации поваров по программе «Организация работы военных поваров» предназначена прежде всего для желающих отправиться в зону СВО.

По информации пресс-службы Минторга Башкирии, если у человека уже есть кулинарное образование, обучение составит пять дней или 24 учебных часа. Если профессиональное образование отсутствует, то курс продлится 144 часа или полтора месяца.