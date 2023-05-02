Подготовка к 9 Мая и противопожарный режим: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Несмотря на непростую обстановку, в Башкортостане 9 мая проведут Парад Победы. Сегодня на оперативном совещании правительства рассказали подробности предстоящей церемонии, в которой будут принимать участие и ветераны СВО. В ходе заседания Радий Хабиров дал чиновникам ряд поручений, в том числе и по другим вопросам.

9 Мая – особая и священная дата в истории России. Вот уже 78 лет подряд главным событием праздника является торжественный парад. Не станет исключением и 2023-й. В Башкортостане планируется насыщенная программа. В Уфе традиционно будет проход боевой техники и шествие парадных расчетов, где задействуют также участников спецоперации. Ожидаются выставки военных машин, концерты и, конечно же, салют. В этой связи в столице на время репетиций и основных мероприятий будут перекрывать движение на центральных улицах.

Прошу глав муниципалитетов привлекать к торжествам участников СВО, родных и близких военнослужащих, чтобы отдать им дань уважения. Сейчас наши воины приезжают в отпуск, нужно их максимально привлекать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельно Радий Хабиров акцентировал внимание на противопожарной безопасности на территории республики. За неделю в 11 районах зафиксировано 14 лесных возгораний и еще в полутора сотнях случаев горела сухая трава. Как отметил глава региона, все экстренные службы должны находиться «в боевой готовности».

Пожарный сезон, похоже, будет тяжелый, потому что осадков мы особо не видим. На улице уже практически летняя погода, хотя май еще только начался. В штабном режиме постоянно нужно находиться. Главам муниципалитетов еще раз говорю: у вас есть мой телефон. Алармируйте, лучше гасить, бросая силы, может быть, даже излишние силы. Самое главное, что мы должны сделать, – быть начеку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Горячая пора и у госавтоинспекторов. В связи с участившимися смертельными ДТП к выявлению нетрезвых водителей начали привлекать участковых. За две недели этой работы они отстранили от управления транспортными средствами 34 пьяных водителя. Кроме того, по номеру горячей линии 128 сами жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД.

На протяжении нескольких лет мы снижаем аварийность на наших дорогах. При этом стремимся сохранить как можно больше человеческих жизней. Идея вовлечь в эту работу участковых – это отличная инициатива. Поэтому важно и дальше продолжать разработку и внедрение мер безопасности. Прошу вновь проанализировать аварийные участки дорог и внести предложения по повышению их безопасности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кстати, к теме транспорта. На прошлой неделе один из частных перевозчиков – ИП Искалин – перестал обслуживать маршрут «Уфа – Тавтиманово» в Иглинском районе. После своего заявления предприниматель не отработал даже положенные 90 дней.

Если нарушил обязательства, дальше – через суд. Мы призвали работать бизнес на наших условиях в интересах людей. Кто-то услышал, кто-то нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе совещания говорили и о развитии туризма. На прошлой неделе стартовала программа «Башкирско-белорусское долголетие». На участие в проекте заявки уже подали более 200 жителей республики. В Минск на экскурсию пенсионеры будут летать каждую неделю по понедельникам на недавно запущенном прямом авиарейсе из Уфы.

Глава республики также сообщил об открытии лестницы на шихане Торатау. Теперь посетители смогут более комфортно, а главное – безопасно для самой природы подниматься на вершину.