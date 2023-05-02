Подготовка к 9 Мая и противопожарный режим: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Несмотря на непростую обстановку, в Башкортостане 9 мая проведут Парад Победы. Сегодня на оперативном совещании правительства рассказали подробности предстоящей церемонии, в которой будут принимать участие и ветераны СВО. В ходе заседания Радий Хабиров дал чиновникам ряд поручений, в том числе и по другим вопросам.
9 Мая – особая и священная дата в истории России. Вот уже 78 лет подряд главным событием праздника является торжественный парад. Не станет исключением и 2023-й. В Башкортостане планируется насыщенная программа. В Уфе традиционно будет проход боевой техники и шествие парадных расчетов, где задействуют также участников спецоперации. Ожидаются выставки военных машин, концерты и, конечно же, салют. В этой связи в столице на время репетиций и основных мероприятий будут перекрывать движение на центральных улицах.
Отдельно Радий Хабиров акцентировал внимание на противопожарной безопасности на территории республики. За неделю в 11 районах зафиксировано 14 лесных возгораний и еще в полутора сотнях случаев горела сухая трава. Как отметил глава региона, все экстренные службы должны находиться «в боевой готовности».
Горячая пора и у госавтоинспекторов. В связи с участившимися смертельными ДТП к выявлению нетрезвых водителей начали привлекать участковых. За две недели этой работы они отстранили от управления транспортными средствами 34 пьяных водителя. Кроме того, по номеру горячей линии 128 сами жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД.
Кстати, к теме транспорта. На прошлой неделе один из частных перевозчиков – ИП Искалин – перестал обслуживать маршрут «Уфа – Тавтиманово» в Иглинском районе. После своего заявления предприниматель не отработал даже положенные 90 дней.
В ходе совещания говорили и о развитии туризма. На прошлой неделе стартовала программа «Башкирско-белорусское долголетие». На участие в проекте заявки уже подали более 200 жителей республики. В Минск на экскурсию пенсионеры будут летать каждую неделю по понедельникам на недавно запущенном прямом авиарейсе из Уфы.
Глава республики также сообщил об открытии лестницы на шихане Торатау. Теперь посетители смогут более комфортно, а главное – безопасно для самой природы подниматься на вершину.
На совещании также анонсировали мероприятие, которое имеет все шансы стать новой визитной карточкой башкирской столицы. Так, в Уфе в конце мая пройдет международная книжная выставка «Китап-байрам». Событие обещает стать настоящим праздником для библиофилов и просто любителей почитать хорошие книги. Заявки на участие уже подали десятки издательств не только со всей страны, но и из зарубежья. Столь масштабный фестиваль будет проводиться в Башкортостане в первый раз, но точно не в последний.