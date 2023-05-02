В Башкирии «Единая Россия» подвела итоги заявок на участие в предварительном голосовании

Восемь человек на место. «Единая Россия» подвела итоги заявок на участие в предварительном голосовании. Отобрано порядка 900 человек.

Почти две трети из них – мужчины, при этом четверть от всего списка – молодые люди. В числе тех, кто выдвинул свои кандидатуры на предварительное голосование «Единой России», – студенты, рабочие, домохозяйки, ученые, действующие депутаты и не только.