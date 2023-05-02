В Уфе состоялся кубок Башкортостана по боевому самбо

Турнир был посвящён памяти заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Вячеслава Самсонова. В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов из Башкортостана, которые выявляли сильнейших в 13 весовых категориях.

Четыре минуты, за которые ты должен победить своего соперника. В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и ноги. Баллы же присуждаются за броски и удержания. Первая схватка Евгения Зеленова на соревнованиях получилась упорной. Спортсмен дважды сумел пройти в ноги своему сопернику и забрал поединок со счётом 2:0.

Сначала я за братом с первого класса по седьмой занимался спортивным самбо, сейчас два года занимаюсь боевым самбо. Евгений Зеленов, участник соревнований

На турнире памяти Самсонова в Уфе собрались порядка 150 атлетов из нашей республики. Соревнования являются отборочными на гран-при в Уфе, который пройдёт в сентябре этого года. В каждом весе будут участвовать восемь человек – четыре иностранца, четыре представителя России. Один из них будет представлять Башкортостан.

Самбо – истинно наш советский вид спорта, очень разнообразный, красивый вид спорта. Единственный вид спорта, который сочетает в себе все элементы национальностей, которые проживали в СССР. Равиль Киреев, председатель общественного совета партийного проекта «Za самбо» в Республике Башкортостан

Основная задача турнира – не столько популяризация самбо, сколько отбор в сборную республики. Но в целом к этому виду спорта в Башкортостане сейчас приковано особое внимание. Наша республика принимает активное участие в реализации федерального проекта «Zа самбо». К нему уже подключились 19 школ республики, а к концу года добавятся ещё десять.

Развитие самбо в нашем регионе носит экстраординарный характер. Та динамика, с которой мы сейчас зашли, с которой привлекаем школы к занятиям самбо детей, это огромная работа. Эдуард Абдядилов, президент федерации самбо Республики Башкортостан