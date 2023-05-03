В Перинатальном центре прошло мероприятие, посвященное Дню жён-мироносиц

В Республиканском перинатальном центре прошло
праздничное мероприятие в честь Дня жён-мироносиц. Согласно преданию, эти
женщины стали первыми свидетельницами воскресения Христа.
Перед пациентками, ожидающими пополнения в семье, выступили священнослужители. Они отметили важность сохранения и пропаганды традиционных семейных ценностей. Также в перинатальном центре после процедуры отбора начнут дежурить сестры милосердия, которые возьмут на себя функцию духовной поддержки.
На встрече выступили участники православного хора. Его артисты после исполнения религиозных песен порадовали женщин различными популярными композициями. Также организаторы приготовили для пациенток небольшие подарки и православную литературу.