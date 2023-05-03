В Перинатальном центре прошло мероприятие, посвященное Дню жён-мироносиц

Перед пациентками, ожидающими пополнения в семье, выступили священнослужители. Они отметили важность сохранения и пропаганды традиционных семейных ценностей. Также в перинатальном центре после процедуры отбора начнут дежурить сестры милосердия, которые возьмут на себя функцию духовной поддержки.