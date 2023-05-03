20 тысяч рублей и велосипед за песню на башкирском языке. В Сибае завершился межрегиональный конкурс «Ирандык мондары». Его цель – сохранение и развитие традиций народного исполнительства и возрождение башкирского фольклора.
Участие принимали артисты из городов республики и гости региона от 7 до 45 лет. На сцену вышли более 60 исполнителей. Больше половины из них – дети.
Гран-при конкурса среди детей до 16 лет завоевала Аиша Зиганшина из Кугарчинского района. Победительница получила денежный приз и велосипед. Итоги конкурса среди взрослых музыкантов станут известны в конце мая. Состоится гала-концерт и награждение.