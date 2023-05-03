В Сибае завершился межрегиональный конкурс «Ирандык мондары»

20 тысяч рублей и велосипед за песню на башкирском языке. В Сибае завершился межрегиональный конкурс «Ирандык мондары». Его цель – сохранение и развитие традиций народного исполнительства и возрождение башкирского фольклора.

Участие принимали артисты из городов республики и гости региона от 7 до 45 лет. На сцену вышли более 60 исполнителей. Больше половины из них – дети.