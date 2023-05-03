За праздничные выходные в Башкирии произошло 205 пожаров

На территории Башкирии за три дня праздничных выходных произошло 205 пожаров, из которых 122 случая горения мусора и травы. Об этом сообщил в ЦУР РБ замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РБ Петр Ильин.