За праздничные выходные в Башкирии произошло 205 пожаров

На территории Башкирии за три дня праздничных выходных произошло 205 пожаров, из которых 122 случая горения мусора и травы. Об этом сообщил в ЦУР РБ замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РБ Петр Ильин.
Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Уфе, в Янаульском, Стерлитамакском, Краснокамском и Абзелиловском районах.
По данным на 2 мая, в республике произошло 25 лесных пожаров на общей площади 116,9 га. Леса горели в Туймазинском, Белорецком, Белокатайском, Кугарчинском, Абзелиловском, Бирском, Уфимском, Учалинском, Давлекановском, Чишминском и Кигинском районах. Все пожары потушены.
Главный причиной природных пожаров является неосторожное обращение с огнем. В настоящее время пр всем случаям разбираются дознаватели.