Еще одна жительница Башкирии отметила вековой юбилей

Сегодня при встрече нас поразила ее искренность и доброта. В день юбилея мы постарались сделать ей приятное. Передали поздравительные адреса и подарки, ребята рассказали стихи, кураисты сыграли народные мелодии.

Азат Ишемгулов, глава района