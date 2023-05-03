Еще одна жительница Башкирии отметила вековой юбилей

Жительница Новоаптиково Ишимбайского района Башкирии Зугура Ильясовна Суфьянова отметила вековой юбилей. Об этом рассказал глава муниципалитета Азат Ишемгулов.
Долгожительнице исполнилось 100 лет первого мая. Зугура Суфьянова является труженицей тыла и ветераном труда.
С супругом, ветераном Великой Отечественной войны Абдрахманом Суфьяновым вырастили 8 детей, оба работали в колхозе. Солидный юбилей именинница встретила в окружении 19 внуков, 29 правнуков и 2 праправнуков.
Фото:Азат Ишемгулов/vk.com.