Еще одна жительница Башкирии отметила вековой юбилей

Жительница Новоаптиково Ишимбайского района Башкирии Зугура Ильясовна Суфьянова отметила вековой юбилей. Об этом рассказал глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

Фото №1 - Еще одна жительница Башкирии отметила вековой юбилей

Долгожительнице исполнилось 100 лет первого мая. Зугура Суфьянова является труженицей тыла и ветераном труда.

С супругом, ветераном Великой Отечественной войны Абдрахманом Суфьяновым вырастили 8 детей, оба работали в колхозе. Солидный юбилей именинница встретила в окружении 19 внуков, 29 правнуков и 2 праправнуков.

Сегодня при встрече нас поразила ее искренность и доброта. В день юбилея мы постарались сделать ей приятное. Передали поздравительные адреса и подарки, ребята рассказали стихи, кураисты сыграли народные мелодии.

Азат Ишемгулов, глава района

Фото:Азат Ишемгулов/vk.com.

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